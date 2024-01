Sofferenza fino in fondo. Ed è bello esultare tutti insieme

Con Castori in panchina, l’Ascoli è una squadra che fa risultato con chi oggi parla di serie A diretta. Questo è un fatto. Primo problema: evitare di pensare che questa partita cambi gli scenari. I bianconeri devono soffrire per arrivare in fondo. Fa parte della conformazione, non della squadra, ma della terra, dell’aria, dell’acqua e del fuoco del Piceno. In tutto lo splendore di una partita vinta nell’unico modo in cui questa squadra sia capace di vincere (organizzazione e ’punturina’) c’è un’istantanea d’autore. Autogol dello 0-2. Sipario. I bianconeri esultano ballando ’da soli’ l’ultimo tango prima del gong. Riccardo Gagliolo ne abbraccia un paio e nonostante probabilmente non sappia neanche il nome di tutti i suoi compagni, alza la voce. "Dove andate? Venite qua ad esultare insieme, forza!". Castorizzatevi tutti, convertitevi tutti.