Solidarietà Ultras, giocattoli in dono ai bambini del sisma

Il cuore grande degli ultras del Picchio. Nel giorno dell’Epifania gli Ultras 1898 sono stati ospitati dalla società sportiva Acquasanta Calcio per un momento condiviso con i bambini e le famiglie delle zone terremotate. Nell’occasione ai più piccoli sono stati portati in dono tanti regali. Presente l’associazione Sedici Media, sempre particolarmente sensibile a queste tematiche. "Due tifoserie presenti – si legge nella nota – con la presenza degli ultras del Milan, a portare regali e fare una bella giornata con i bambini delle zone terremotate. Una giornata all’insegna dello sport con la felicità dei più piccoli e la solita nostra emozione nel ricevere tutto questo affetto. Grazie a Sedici Media per renderci ogni volta parte integrante dei loro progetti. Grazie alla società sportiva Acquasanta per ospitarci ogni volta. Grazie a tutte le tifoserie che da quel giorno, nonostante tante rivalità, ci hanno supportato e hanno sostenuto questi paesi perché la rinascita parta sempre col sorriso delle persone e dalla felicità delle generazioni future. Noi siamo sempre con voi".