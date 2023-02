"Sono già al mio record di gol Ma guai a fermarsi adesso"

Il tiro da tre punti è stato del ritrovato Collocolo. Il centrocampista dell’Ascoli è riuscito a far registrare il suo record personale di marcature in una singola stagione. "C’è stata una deviazione – commenta a fine gara –, ho cercato di prendere la porta. Il difensore ha mandato fuori giri il portiere, poi quando ho visto la palla dentro siamo impazziti tutti. Non avevo mai fatto quattro gol in una stagione. Spero di farne tanti altri. La rete di oggi la dedico alla squadra, alla piazza e ai tifosi che se lo meritano dopo il momento difficile. Dobbiamo cercare di tornare ai livelli visti in passato, non solo a centrocampo ma anche in difesa e davanti. Vogliamo continuare a fare punti. Col mister abbiamo lavorato pochi giorni, ma eravamo già pronti a questo modulo col quale avevamo giocato l’anno scorso con Sottil. Per noi mezze ali è fondamentale perché ci permette di andare fino in fondo".

Dietro a guidare la resistenza dagli attacchi biancorossi sono stati gli esperti Botteghin e Bellusci, tornati a giocare uno al fianco dell’altro dopo tanti mesi. "Io e Bellusci siamo abituati a questo modo di giocare – spiega il centrale brasiliano –. Lo conoscevamo bene e abbiamo lavorato tanto insieme. Indipendentemente da chi gioca siamo tutti uniti. Dobbiamo pensare per la squadra e aiutarci l’un l’altro. I lanci lunghi dipendono dal tipo di partita. Stavolta era necessario fare così. Il mister aveva studiato l’avversario. Con l’arrivo del nuovo allenatore ci siamo assunti le nostre responsabilità. Avevamo sbagliato tanto e adesso dobbiamo guardare avanti e migliorare le cose che non erano andate. È iniziato questo nuovo percorso con tre punti. Volevamo vincere in casa visto che nelle ultime occasioni avevamo fatto male. Con questo successo ora avremo la possibilità di guardare avanti e lo faremo concentrandoci già sul prossimo avversario".

mas.mar.