Spettatori boom: numeri da record per il campionato

Ancora numeri da record per il campionato di serie B. Nell’ultimo turno andato in scena si sono fatti registrare numeri di presenze importanti sui campi della cadetteria. È stato un simbolico testa a testa tra Sampdoria e Palermo a contraddistinguere l’ottava giornata in termini di spettatori. Al di là dei singoli casi il dato prezioso è stato quello arrivato dai botteghini dove sono stati toccati oltre 106mila tagliandi. Un nuovo primato in questa categoria. Sampdoria-Catanzaro è stata indubbiamente la partita più vista con 24.589 spettatori. Un riscontro appena superiore rispetto alla gara del Barbera che ha fatto registrare 24.402 presenze. Numeri significativi sono arrivati anche da Bari con 16.322 biglietti venduti. A seguire c’è stato il quasi derby tra Cremonese e Parma con oltre 10mila persone sugli spalti. Dato quasi sfiorato dal Braglia di Modena, mentre all’Arena Garibaldi si è riusciti a superare quota 7mila. A Brescia il pubblico è potuto tornare al Rigamonti arrivando a circa in 5mila spettatori. In campo i lombardi hanno impattato per 1-1 con l’Ascoli. Lo stesso livello di presenti è arrivato dal Liberati di Terni.