"Spirito da combattimento" Breda: è la strada giusta

Secondo successo consecutivo per il nuovo Ascoli di Mister Roberto Breda che espugna lo stadio Tardini di Parma per il secondo anno consecutivo ed esce prepotentemente dalle ‘sabbie mobili’ del fondo classifica. Non è che adesso si possano dormire sogni tranquilli ma di certo si è tornati a respirare aria decisamente più salubre in attesa dello scontro salvezza di domenica al Del Duca contro il Benevento.

Mister Breda seconda vittoria del suo Ascoli: che partita è stata?

"Sono state tante partite dentro la gara. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa siamo partiti meglio noi e volevamo provare a vincere, anche prima del rigore abbiamo avuto una grande occasione con Gondo. Una volta andati in vantaggio abbiamo sofferto, loro hanno messo in campo tante bocche da fuoco, la fortuna ci ha aiutato ma ce la siamo cercata. Sicuramente dobbiamo essere bravi a fare le nostre cose anche quando cambia il risultato".

Qualche passo avanti anche sul piano del gioco rispetto alla sfida contro il Perugia?

"Siamo partiti con un grande atteggiamento, con degli sviluppi di gioco migliori rispetto alla gara con il Perugia anche se si può far meglio. A me piace lo spirito che è nel Dna dell’Ascoli, della sua società e dei suoi tifosi, si combatte sempre. Abbiamo anche delle qualità in fase di manovra, le abbiamo viste pure oggi. C’è voglia di non prendere gol e di essere sempre sul pezzo. Non dobbiamo accontentarci, affrontando una partita alla volta. Hanno vinto oggi anche squadre sotto di noi come Benevento e Cittadella, questo campionato è troppo difficile, pensiamo a lavorare e sono super convinto che si possa ancora migliorare".

Sta lavorando tanto sul piano tattico e atletico ma anche su quello mentale?

"Siamo in fase di studio delle nostre idee, io sono appena arrivato. Nel primo temo abbiamo fatto poco possesso palla per occupare il campo e su quello dobbiamo sicuramente migliorare. Nel secondo tempo siamo rientrati bene e abbiamo creato varie occasioni. Oggi per certi versi sembrava che fosse il Parma a giocare in trasferta".

Si aspettava un Parma diverso?

"Andare a giudicare a casa degli altri non è facile. La squadra del Parma ha una rosa superiore insieme a Cagliari e Genoa, ma ha perso con squadre sotto in classifica. E quando hai tanta qualità, magari qualcosa vai a perdere sotto altri aspetti. Noi siamo ancora concentrati sulla nostra crescita, in un campionato difficile con l’obiettivo di migliorare. I tre punti di oggi sono pesanti. Sapevamo le caratteristiche del Parma e cosa poteva fare loro male; il primo tempo i presupposti c’erano ma non ne abbiamo approfittato. Dopo la partita uomo a uomo contro il Perugia, venire qua a fare risultato è importante per la classifica e per il nostro morale".

Domenica scontro diretto con il Benevento: perderà Gondo per squalifica ma potrà ritrovare Dionisi?

"Vedremo. Federico Donisi non l’ho ancora avuto a disposizione. Lo aspetto con grande impazienza. E’ un leader positivo, è il capitano, comanda il gruppo nelle difficoltà. Però lasciatemi fare i complimenti a questi ragazzi che sin dal primo giorno si sono messi a disposizione con tanta voglia di superare le difficoltà e affrontare i problemi con la giusta determinazione". Valerio Rosa