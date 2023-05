Sponsor, dirigenti e mister Sta nascendo la nuova Samb

Con Roberto Renzi che non sa più che farsene della Samb per evidenti problemi economici, Vittorio Massi procede speditissimo per creare una nuova società che prenda il posto di quella dell’imprenditore laziale. Tutto sembra già piuttosto definito, sia dal lato tecnico che societario, seppure manca ancora molto per l’eventuale nascita di un nuovo club e per capire se Renzi riuscirà a tenere in vita la sua Samb. Potrebbe esserci il pericolo di vedere due società in città? Certamente, ma è un rischio che va corso necessariamente, sia perché è impensabile lasciare in mano a Renzi la gestione — sconquassata — del club cittadino, sia perché i tempi stringono. E allora Massi si è mostrato da subito attivo. Il primo incontro in Figc risale a marzo, mentre nelle ultime ore sono emersi i nomi di coloro che potrebbero gestire tecnicamente il club e la squadra. E poi attorno a Massi si stanno stringendo alcuni imprenditori che con Luigi Rapullino potrebbero sostenere lo sforzo economico del patron del Porto D’Ascoli. Lo faranno, almeno al momento, come sponsor. In queste ore, si parla di Claudio Bartolomei, da sempre vicino ai colori rossoblù e più volte impegnatosi economicamente, e Simone Ferraioli della Clinica Villa Anna. Insomma, Massi sta già attirando forze locali attorno al suo progetto, mentre per la gestione tecnica ci dovrebbero essere Stefano De Angelis e Mirko Cudini, il primo come direttore sportivo e il secondo come allenatore.

Entrambi hanno un legame stretto con Max Fanesi, figura con la quale Massi si sta confrontando da un po’ per costruire la sua Samb. In particolare De Angelis, cinquant’anni, è nato a San Benedetto ma vive a Giulianova. È stato prima ad Avezzano per poi lavorare al San Nicolò Notaresco e, quindi, per tre stagioni dal 2019 al 2022, al Campobasso. Questo per quanto riguarda la futura Samb di Massi, ma c’è anche quella di Renzi, che non ha ancora saldato quanto deve ai calciatori.

Tra le due società rossoblù deve barcamenarsi anche il sindaco Antonio Spazzafumo, che ha dichiarato di non dover risentire Renzi e invece parlerà presto, in questa settimana con Massi dopo essersi già incontrato con Rapullino. Il presidente del Porto D’Ascoli si sta muovendo per tempo anche perché entro i primi giorni di luglio sul tavolo della Figc dovranno esserci già tutte le carte necessarie per l’affiliazione della nuova società rivierasca. Renzi, invece, avrà tempo di pagare tutto per l’ultimo giorno di giugno, per poi ottenere le liberatorie e depositarle entro metà luglio. L’amministrazione comunale, però, potrebbe negargli l’utilizzo del Riviera delle Palme, così Renzi sarebbe costretto a cercare un’altra casa per la sua Samb. Una Samb che sarebbe senza Riviera e senza tifosi. Una Samb che non sarebbe la Samb.

Pierluigi Capriotti