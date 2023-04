Squadra al lavoro a porte chiuse: in dubbio Marsura

La squadra ieri mattina ha proseguito la preparazione a porte chiuse al Picchio Village. I bianconeri sono stati impegnati da Breda in una seduta tattica con contrapposizioni e partita finale a metà campo. Restano ancora da valutare le condizioni di Marsura, un ex della sfida con i nerazzurri, Tavcar e Ciciretti. Nella due sedute programmate per oggi invece è previsto il rientro in gruppo di Giovane dopo lo stage in nazionale under 20. Anche gli uomini di D’Angelo ieri hanno ripreso gli allenamenti per il match che si consumerà al Del Duca. Il tecnico del Pisa potrà recuperare il terzino sinistro Beruatto, costretto a restare fermo un turno per squalifica. Il numero degli elementi arruolabili per Ascoli però si assottiglia ulteriormente a causa degli acciacchi fisici di De Vitis (guai muscolari) e Touré (contusione al piede). Resta da valutare Gliozzi (problema al ginocchio). A loro si aggiungeranno i tre squalificati Caracciolo, Nagy, Sibilli.