Squadra al lavoro Breda spera di riavere Dionisi

Il Picchio di Breda oggi tornerà in campo per preparare il prossimo complicato appuntamento in calendario. Dopo aver centrato due emozionanti vittorie i bianconeri ora saranno chiamati all’ennesima conferma contro il Benevento. Un avversario partito per stazionare nella parte sinistra della classifica e oggi ritrovatosi per annaspare nel fango della spietata lotta salvezza. Alla ripresa dei lavori il tecnico dell’Ascoli e il suo staff saranno chiamati a valutare le situazioni legate a Simic e Dionisi. Entrambi erano stati costretti a saltare la trasferta di Parma a causa dei rispettivi problemi fisici. Non dovrebbero esserci problemi per il rientro del centrale difensivo croato. Un’eventuale arma in più nella rosa delle possibili soluzioni adottabili dall’Ascoli. In questa fase del cammino infatti non sembra essere assolutamente in dubbio, salvo imprevisti, la riconferma del duo Botteghin-Bellusci. L’intesa, l’esperienza e la condizione dei due baluardi sembra essere tornata ai massimi livelli. Fattore che nel corso del girone di ritorno della passata stagione consentì alla squadra di riuscire nell’assalto, poi riuscito, alla zona playoff. Respingere gli assalti avversari con due nomi del genere costituirà già mezza partita in questi decisivi mesi finali del torneo. Soprattutto se poi alle loro spalle per chiudere il triangolo aggiungiamo un altro elemento fondamentale come il portiere Leali. In attacco invece si spera di ritrovare il capitano Dionisi dopo qualche settimana di assenza. A maggior ragione ci sarà bisogno di lui visto il turno di squalifica ingenuamente preso da Gondo, il match winner del Tardini. Il ritorno in campo di Dionisi però dovrà essere favorito gradualmente, magari partendo dalla panchina nel confronto di domenica. Lo scenario così aprirebbe alla possibile grande chance che potrebbe essere concessa a Mendes. A meno che non si opti di affiancare a Forte un elemento rapido, come Marsura o Ciciretti.

Nel frattempo è già iniziata la vendita dei tagliandi per il pubblico di casa. I biglietti potranno essere acquistati, come di consueto, sulla piattaforma online o in tutti i punti vendita TicketOne. La società di corso Vittorio ha riservato delle agevolazioni, per quanto riguarda la tariffa intero, per gli iscritti ai vari club ufficialmente riconosciuti e per i possessori di token che riceveranno un codice in grado di consentire l’acquisto ad un prezzo agevolato per i settori curva nord e tribuna Mazzone.

mas.mar.