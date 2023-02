Squadra al lavoro Domani si torna già in campo

Squadra subito al lavoro per cercare di recuperare energie fisiche e mentali. Al Braglia domani sera, con avvio previsto alle 20.30, l’Ascoli sarà chiamato ad allungare ulteriormente la scia di risultati utili consecutivi che va avanti da tre turni a questa parte. Ieri mattina al Picchio Village il tecnico Breda e i suoi uomini hanno subito ripreso la preparazione in vista della seconda di tre gare in otto giorni. Sulla strada dei bianconeri ci sarà un altro avversario temibile come il Modena dell’ex Tesser, una formazione partita per pensare prettamente alla salvezza e oggi davanti all’Ascoli di due lunghezze. Proprio in occasione dello scontro d’andata i canarini riuscirono a violare il Del Duca con una ripresa super. A nulla valse il momentaneo vantaggio di Dionisi. Nella ripresa arrivarono il pari di Falcinelli e il sorpasso nel finale di Diaw. Nelle ultime gare giocate i gialloblù hanno pagato un po’ la fatica dopo un trend esaltante, ma di certo tra le mura amiche proveranno a difendere il proprio fortino. In casa infatti il Modena non perde dal 29 ottobre 2022 nel match perso 0-2 (Brunori, Valente) col Palermo. In queste poche ore che divideranno l’Ascoli dall’incontro Breda cercherà di recuperare Marsura. Torneranno a disposizione invece Gondo e Giovane, entrambi hanno scontato il loro turno di squalifica. Non dovrebbe farcela l’attaccante Forte, alle prese con un guaio muscolare agli adduttori. Si cercherà inoltre di capire se Adjapong riuscirà a farcela. Il laterale destro era stato costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere il campo proprio nel secondo tempo del confronto col Benevento. Qualora non dovesse farcela Donati è già pronto a rimpiazzarlo su quella corsia.

Il giudice sportivo nella giornata di ieri ha comminato mille euro di multa alla società per "avere suoi sostenitori, al 20’ del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno". Nessuna conseguenza per i bianconeri. Continuano a restare in diffida Quaranta, Eramo, Buchel, Caligara, Dionisi e Forte. Anche il Modena ha proseguito la preparazione. Contro l’Ascoli l’ex Tesser dovrà fare a meno di ben cinque elementi: Cittadini, Battistella, Ferrarini, Ionita e Diaw. A loro si aggiungono le situazioni legate a due elementi come Poli e Armellino, entrambi in ripresa dopo uno stato influenzale. Nel ruolo di terzino destro invece tornerà a disposizione Oukhadda. Lui il candidato numero uno per una maglia da titolare in quella posizione.

mas.mar.