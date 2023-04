Squadra al lavoro Obiettivo tris al Del Duca

Il Picchio è tornato ad essere profeta in patria nel momento giusto. Adesso però il fortino bianconero non dovrà più cadere negli ultimi due appuntamenti previsti dal calendario. L’Ascoli ha ritrovato il suo amato fattore campo. Nelle ultime due uscite il ritmo portato avanti è stato pressoché perfetto con le altrettante vittorie inflitte a Brescia (4-3) e Sudtirol (1-0). I 6 punti ottenuti al Del Duca, oltre ad aver permesso un bel balzo in avanti nell’attuale classifica, hanno altresì permesso di rialzare un po’ le sorti del cammino fatto registrare in casa. Un percorso fino a poco tempo fa rivelatosi sofferto e tortuoso anche più del previsto. Nell’andamento interno oggi i punti portati a casa dal Picchio restano 20 a fronte dei 43 complessivi. Le cose sono cambiate soprattutto dopo l’arrivo di Breda, capace di conquistare ben 3 dei 5 successi complessivi. A questo bottino si sarebbero poi aggiunti altri 5 pareggi. Ben 7 invece le sconfitte incassate. Nella speciale graduatoria che tiene conto soltanto delle gare disputate al Del Duca così i bianconeri sono riusciti a risalire qualche posizione per raggiungere il 15esimo posto.

Stesso andamento compiuto anche da Venezia e Brescia negli incontri rispettivamente disputati al Penzo e al Rigamonti. Migliore di soltanto 3 punti il ritmo tenuto dal Picchio invece lontano dalle mura amiche. Qui le 6 affermazioni e i 5 punti oggi consentirebbero di stazionare momentaneamente al sesto posto. La squadra tornerà in campo oggi pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno in programma con il Pisa. Il gruppo dovrà analizzare gli errori commessi a Como per poi evitare di ripeterli nel duello con i toscani. Le situazioni legate all’infermeria ruotano sempre attorno ai nomi di Tavcar e Ciciretti, ai quali nell’ultima settimana si sarebbe poi aggiunto anche Marsura. Quest’ultimo però, un ex dell’incontro, potrebbe tornare a disposizione del gruppo. Giovane invece rientrerà in città domani dopo l’ennesima convocazione in under 20. Tra i bianconeri stavolta non ci saranno squalificati. Proprio in relazione a ciò il tecnico Breda potrà ritrovare in attacco un elemento importante come Forte. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che il centravanti romano tornerà ad essere impiegato dal primo minuto. Il ballottaggio per affiancarlo ruoterà attorno a Dionisi e Gondo con il capitano in ampio vantaggio sull’ivoriano. Soprattutto ora che ha ritrovato la via del gol.

mas.mar.