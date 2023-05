Squadra al lavoroIn difesa tornerà Botteghin

Sguardo fisso sull’obiettivo. La squadra ieri pomeriggio al Picchio Village ha ripreso la preparazione a porte chiuse dando inizio alla delicatissima settimana che condurrà Breda e i suoi uomini all’appuntamento col destino. La gara contro il Cosenza (sabato alle 14) offrirà la concreta possibilità di provare a staccare qualche avversario nel gruppone di pretendenti in lizza per gli ultimi due posti al sole. I bianconeri sono tornati in campo quasi al gran completo. L’unico tassello ormai irrecuperabile resta Ciciretti, autore di una stagione decisamente da dimenticare, complice una serie di problematiche fisiche e personali che non gli hanno permesso nel corso dei mesi di rendersi un valore aggiunto per la squadra. Tutto ok per gli altri. Falasco ha smaltito lo stato febbrile che lo aveva messo fuori gioco in occasione della delicata trasferta di Genova. L’unico vero assente in casa Ascoli nello scontro con i calabresi sarà il centrocampista Collocolo, che sarà fermato un turno dal Giudice sportivo.

Proprio il talento tarantino, un ex della sfida, nella partita d’andata si rese protagonista della sontuosa giocata che gli consentì di segnare il 3-1 con il quale l’Ascoli poi riuscì a chiudere definitivamente il discorso. Il rebus principale per il tecnico bianconero sarà proprio questo: scegliere l’interprete ideale da schierare come mezz’ala destra per non far sentire l’assenza del 23enne. I nomi in lizza sono quelli di Eramo, Proia o addirittura l’adattamento di Caligara sul versante opposto rispetto a dove lo abbiamo visto solitamente giocare finora. Nel pacchetto arretrato il rientro di Botteghin aumenterà il potenziale difensivo del Picchio. Qui però bisognerà capire se al suo fianco ci sarà l’altro leader Bellusci o il croato Simic che non sta sfoderando prestazioni brillantissime. Tornerà invece al Del Duca, stavolta nelle panni di allenatore, l’ex Viali che vestì da giocatore la casacca bianconera in C1 nella stagione 1996-97. Il suo Cosenza dovrà affrontare il Picchio senza il suo cervello pensante Calò. Tornerà invece a disposizione l’altro mediano Voca.

mas.mar.