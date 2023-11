Squadra con poche idee. E il 4-4-2 non convince

La terza sconfitta di fila apre ufficialmente la seconda crisi dell’Ascoli in questo torneo cadetto. Ancora una volta in campo nella prima parte dell’incontro si è vista una squadra disattenta, svogliata e con poche idee. Assumere un atteggiamento del genere contro un avversario forte come il Como di fatto è stato un harakiri. I bianconeri interpretano l’incontro esattamente in maniera opposta rispetto a quanto Viali aveva predicato alla vigilia. Il Picchio di fatto si sveglia soltanto nel secondo tempo e da lì in poi macina qualche occasione importante che non riesce a fruttare il pari. Un po’ per sfortuna, un po’ per mancanza di cinismo. Il 4-4-2 visto recentemente non sembra produrre i risultati sperati e a dimostrarlo è stato l’ingresso in avvio di secondo tempo di Rodriguez con il quale si è tornarti al 4-3-2-1.