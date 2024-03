Squadra diversa nella ripresa. E i cambi non hanno aiutato

L’Ascoli di Castori cade a Genova e ora si fa sempre più dura per i bianconeri nel disperato tentativo di recuperare terreno sulle dirette concorrenti per la salvezza. La gara interpretata a Marassi è ottima nella prima metà dell’incontro poi, al rientro in campo, le cose cambiano e nella girandola dei cambi effettuati il Picchio non riesce più ad essere padrone del proprio destino. Pochissimi i palloni recuperati e gestiti a centrocampo. Da un certo momento in poi in campo c’è solo la Samp. L’Ascoli prova ad affacciarsi in avanti, ma facendolo solo a folate. Ovvero quando i liguri concedono gli spazi per eventuali ripartenze. Perdere così, senza ombra di dubbio, fa decisamente male. Nella prova sfoderata dagli attaccanti però ci sono ancora tante recriminazioni da fare.