Squadre in campo con i bimbi affetti da autismo

La Lega Serie B scende in campo al fianco di tutte le persone con disturbo dello spettro autistico e lo fa in occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo" che si celebra il 2 aprile. Durante la 31ª giornata della Serie BKT, nel corso dei cerimoniali pregara, i calciatori saranno accompagnati nell’ingresso in campo da bambini affetti da autismo per diffondere un messaggio di inclusione sociale e di coinvolgimento sul tema, come anche dichiarato dal presidente della Lega B Mauro Balata: "Abbiamo voluto essere parte integrante di un’iniziativa che richiama l’attenzione su tutti quei bambini e ragazzi che presentano sintomatologie complesse da trattare sia clinicamente sia all’interno del contesto familiare, ma anche in ambito sociale. In quest’ottica, sosteniamo con forza il ruolo del calcio come straordinario veicolo di inclusione, un mondo in cui è possibile sentirsi accolti all’interno di un gruppo, crescendo emotivamente e ampliando i propri orizzonti relazionali". Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo intende richiamare l’attenzione sui diritti di coloro che sono affetti da tale condizione che coinvolge il neurosviluppo, manifestandosi già in tenera età attraverso la compromissione dell’interazione sociale e conseguenti deficit comunicativi, provocando inoltre ristrettezza d’interessi e comportamenti ripetitivi. E così domani, in occasione della giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo l’Ascoli Calcio ha invitato in tribuna Mazzone gli ospiti della Cooperativa Sociale ’L’isola che non c’è’ di Fermo che ha al suo interno molti bambinie affetti da autismo, Uno di questi bambini farà anche l’ingresso in campo insieme ad un’altra bimba autistica). La cooperativa è nata nel 1995 e opera nel territorio della provincia di Fermo e nelle province limitrofe articolando il proprio intervento nell’ambito dei servizi per l’età evolutiva. L’Isola che non c’è progetta e gestisce servizi in specifiche aree: socio-educativa; socio-sanitaria e formazione. Saranno ospiti della società bianconera anche i bambini delle scuole Don Giussani di Monticelli e Preziosissimo Sangue di Ascoli. Giovani tifosi crescono.

Valerio Rosa