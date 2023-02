Squalificati per un turno Gondo e Giovane

Breda contro il Benevento dovrà fare a meno degli squalificati Gondo e Giovane. Ieri è arrivata puntuale la decisione del Giudice sportivo che ha fermato un turno i due bianconeri. Nel corso della gara vinta 0-1 a Parma entrambi, già in diffida, avevano incassato la quinta ammonizione stagionale con l’automatico turno di stop che ne è poi scaturito. Ingenuo il giallo fatto registrare dall’ivoriano. Per festeggiare il gol vittoria, arrivato trasformando il rigore contro l’ex campione del mondo Buffon, l’attaccante del Picchio aveva deciso di esultare indossare una maschera del famoso wrestler californiano Rey Mysterio. Comportamento ritenuto ‘non regolamentare in campo’ come da regolamento. Al termine della sfida del Tardini così la lista dei diffidati dell’Ascoli ha visto aggiungersi anche i centrocampisti Buchel e Caligara. Tutti e due si sono aggiunti agli altri elementi in diffida che rispondono ai nomi di Quaranta, Eramo, Dionisi e Forte. Oltre a quelli del Picchio saranno altri otto i giocatori squalificati per una giornata: Lapadula (Cagliari), Oukhadda (Modena), Coulibaly (Parma), Lisi (Perugia), Fabbian (Reggina), Lunetta (Sudtirol), Cassata (Ternana) e Tessman (Venezia). La ripresa dei lavori dei bianconeri è ripresa regolarmente con il rebus legato all’esperto centravanti, finito in infermeria nel corso della gara persa in casa 1-2 lo scorso 29 gennaio contro il Palermo. I prossimi giorni risulteranno davvero importanti per permettere al tecnico trevigiano di capire se dovrà continuare a rinunciare a quello che risulta essere uno degli elementi più rappresentativi del reparto d’attacco. Anche il Benevento, prossimo avversario di turno, dovrà fare i conti con qualche assenza rilevante. Nel delicatissimo scontro salvezza di domenica prossima (avvio alle 16.15 al Del Duca) mancheranno sicuramente gli infortunati Glik, Vokic, Farias, Ciano e Pettinari. L’ex Stellone, attuale allenatore dei sanniti, dovrà valutare anche le condizioni del portiere Paleari nonché quelle di Capellini e Schiattarella. Oggi si terrà a Milano l’assemblea ordinaria della Lega B, convocata nella consueta sede di via Rosellini, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti dell’ordine del giorno: proposta di rinnovo del servizio di distribuzione del segnale audiovisivo; modalità organizzative di playoff e playout dell’attuale stagione 20222023; fissazione della data d’avvio del campionato 202324.

mas.mar.