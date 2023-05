Squalificati, un turno di stop anche per Collocolo

Puntuale il responso del Giudice sportivo che, dopo l’ultimo turno di campionato, ha deciso di fermare 12 giocatori. Tra questi c’è anche il bianconero Collocolo che resterà out un turno dopo aver rimediato la quinta ammonizione nella gara di Genova. Mano pesante invece su Menez della Reggina che ha incassato 3 giornate di squalifica. Anche lui, dopo Cionek, non potrà scendere in campo contro l’Ascoli nell’ultimo turno del torneo cadetto. Mentre dovranno restare fermi una giornata anche Schiattarella (Benevento), Altare (Cagliari), Donnarumma D. (Cittadella), Calò (Cosenza), Brunori (Palermo), Olivieri (Perugia), Majer (Reggina), Casiraghi (Sudtirol), Sorensen (Ternana), Johnsen (Venezia). Nella classifica cannonieri della B continua il duello a distanza tra Lapadula e Pohjanpalo. Il centravanti del Cagliari guida con 19 centri, il finlandese lo segue con 18. Le ultime due giornate saranno decisive per incoronare il re dei bomber cadetti.