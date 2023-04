Stage azzurro per Kevin Bovara

L’atleta Kevin Bovara, tesserato con la Diavoli Verde Rosa di San Benedetto, è stato selezionato dal ct della Nazionale Italiana Sport Rotellistici Fabio Hollan per partecipare a un allenamento federale. Questo allenamento è riservato ad una stretta cerchia di atleti, individuati nel precedente raduno della nazionale, i quali hanno avuto l’opportunità di lavorare con lo staff della nazionale che in questa occasione ha visionato il programma corto in vista dei prossimi impegni internazionali. Il tecnico della Diavoli Verde Rosa, Ivan Bovara, che ha seguito Kevin in questa trasferta a Spinea il 13 aprile, conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta rivierasco, "Ora non resta che disputare una convincente seconda fase del Campionato Regionale, che si svolgerà a Camerano il 29 aprile".