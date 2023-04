Stasera il recupero Perugia-Reggina, Inzaghi: "Ripartiamo"

Il recupero di stasera tra Perugia e Reggina (match allo stadio Curi con fischio d’inizio alle ore 20.15) potrebbe dare risposte importanti sia in chiave playoff che nella spietata lotta salvezza. La formazione di Inzaghi proverà a spezzare il momentaccio che negli ultimi 9 incontri disputati li ha visti finire ko per ben 8 volte. "Dobbiamo ripartire dalla nostra gente che ha cantato anche un’ora dopo la fine del match e dalla buonissima prestazione – ha dichiarato il tecnico amaranto –, ma è chiaro che dobbiamo cambiare il risultato. Contro il Perugia sarà un match point molto importante. Ci permetterebbe di avere una posizione di classifica molto buona e di ricominciare a fare punti: è un’occasione importantissima. Mi auguro di vedere un grande spirito come è stato l’altra sera. Sappiamo che ci attendono 8 finali, tutto è nelle nostre mani. Dobbiamo infatti guardare a noi, non agli avversari. Anche se ci aspetta un campo difficile e una squadra guidata da un tecnico, Castori, che non scopro di certo io".