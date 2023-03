Stipendi da pagare, arriva il deferimento per la Reggina

Reggina deferita per il mancato pagamento degli stipendi e delle competenze scadute lo scorso 16 febbraio dal Tfn della Figc. Il club amaranto con una nota ufficiale è intervenuto sulla questione, mostrandosi fiducioso nel riuscire a "dimostrare l’assoluta correttezza del percorso intrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport". Con l’avvento della gestione dell’imprenditore Saladini, i calabresi avevano concordato con la sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria un piano di ristrutturazione dei debiti pregressi. Debiti che la nuova proprietà aveva deciso di affrontare e di accollarsi per dare continuità alla società e chiudere ogni collegamento con il passato. In classifica però ora è attesa la penalizzazione di punti che vedrebbe la formazione di Inzaghi scivolare fuori dalla zona playoff.