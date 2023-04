Stop per Simic e multa al club di Corso Vittorio

La squadra ieri pomeriggio è regolarmente tornata in campo al Picchio Village per riprendere la preparazione in vista del delicatissimo confronto di lunedì in casa della capolista Frosinone. Il match di Pasquetta (avvio alle 15) sulla strada dell’Ascoli stavolta metterà proprio la prima della classe. Una formazione che non sta vivendo il suo miglior momento di rendimento, nelle ultime tre gare sono arrivati soltanto due pareggi, ma che resta comunque la principale candidata per la vittoria del campionato. Il lavoro del gruppo si è concentrato su una serie di possessi palla dieci contro sei, poi seguito da lavoro atletico, seduta tattica dieci contro dieci e una partita undici contro undici. Nelle prossime sedute programmate si cercherà di recuperare qualche elemento utile. Si avvicina il possibile rientro del laterale destro Adjapong. Da valutare invece le situazioni legate all’attaccante Ciciretti e al centrale difensivo Bellusci. Quest’ultimo potrebbe averne ancora per un po’, anche se il giocatore ha ripreso ad allenarsi con un programma personalizzato volto a favorire il suo completo recupero. Allo Stirpe non ci sarà sicuramente Simic che, come ci si attendeva, dovrà restare fermo per un turno. Puntuale la decisione del Giudice sportivo che ha squalificato complessivamente 12 calciatori. Due giornate di stop inflitte a Scaglia del Como. Oltre al croato dell’Ascoli hanno incassato una giornata di squalifica anche Sturaro (Genoa), Viviani, Acampora (Benevento), Bernabé (Parma), Celli (Sudtirol), Frare (Cittadella), D’Orazio (Cosenza), Zappa (Cagliari), Van de Looi, Andrea Papetti (Brescia). Due giornate anche per Paolo Vanoli, allenatore del Venezia. Resta lunga la lista di diffidati del Picchio che continua a vedere coinvolti Botteghin, Quaranta, Caligara, Eramo, Dionisi, Forte, Marsura. Ammenda di 5mila euro inflitti al club di corso Vittorio per "avere propri collaboratori, al 46’ del secondo tempo, ostacolato la ripresa del giuoco nascondendo il pallone ai calciatori della squadra avversaria e generando, pertanto, un momentaneo clima di tensione". Sono tornati a lavorare anche gli uomini di Grosso. Il pari di Perugia ha lasciato un po’ di rammarico. In casa Frosinone c’è sicuramente la voglia di tornare a vincere davanti ai propri tifosi. Terapie per Lulic, dopo l’intervento di ricostruzione del crociato anteriore sinistro, mentre si sono allenati parzialmente in gruppo Szyminski e Kone.

mas.mar.