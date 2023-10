Studenti in festa al Picchio Village. E ora allo stadio

Una festa a tinte rigorosamente bianconere. Ieri mattina è ripreso il progetto ‘scuole al Picchio Village’. Nell’occasione l’Ascoli Calcio ha avuto il piacere di poter ospitare al centro sportivo 112 alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell’Isc Don Giussani di Monticelli (1b, 1c, 1d, 5a, 5b). Ad accogliere alunni ed insegnanti all’interno del centro sportivo è stata l’immancabile mascotte Picus e le note dell’inno ‘Ascoli sei grande’, poi intonato in coro da tutti i presenti. Dopo aver preso posto sul campo in sintetico, i piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di intervistare il capitano Eric Botteghin e il difensore Aljaz Tavcar. "Essere capitano e rappresentare una città che respira aria di calcio è un onore – commenta il brasiliano ai bambini presenti -. Questo è una club storico e rappresentare una squadra così è molto bello. I tifosi sono importanti per noi, sono sempre presenti ovunque andiamo in Italia. Qui c’è una tifoseria che è sempre vicino alla squadra". L’appuntamento con l’Isc Don Giussani è per sabato, quando gli alunni avranno l’opportunità di essere presenti in tribuna Mazzone alla partita di campionato Ascoli-Parma (avvio alle ore 16.15). Ai ragazzi è stato consegnato un tagliando da convertire in biglietto omaggio presso lo store di via Cairoli.