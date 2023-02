Il caso Zappa in Modena-Cagliari diventa un giallo e il risultato della gara finisce sub iudice. La Lega B ha annunciato la decisione del Giudice sportivo di non omologare il risultato finale (2-0) del match in questione. Il direttivo della cadetteria non ha dato ulteriori spiegazioni, ma a produrre la decisione sarebbe stato quanto messo a referto dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Il caso sarebbe nato nei minuti finali dell’incontro quando il terzino rossoblù Zappa avrebbe fermato Giovannini ricevendo l’ammonizione. In precedenza però il giocatore si era già beccato il giallo per proteste in occasione dell’espulsione di Rog. E così l’altro episodio avrebbe prodotto il secondo cartellino con contestuale rosso. L’ipotesi è che nelle frenetiche fasi dell’espulsione di Rog l’ammonizione potrebbe non essere stata comminata a Zappa. A far luce su quanto accaduto spetterà il Giudice sportivo. La risposta è attesa per il 13 febbraio.