Subito in campo Caligara fermo per un turno

Non c’è tempo da perdere. L’Ascoli di Breda ha subito ripreso, ieri pomeriggio, la preparazione in vista del prossimo appuntamento in calendario contro il sorprendente Sudtirol. Gli altoatesini di Bisoli sabato arriveranno al Del Duca per rimettersi in moto dopo l’ultimo turno di campionato che li ha visti uscire sconfitti per la prima volta in questo girone di ritorno. Il Picchio, dal canto suo, non potrà fare più regali a nessuno. Obbligatorio tornare a conquistare il bottino pieno. Al Picchio Village gli elementi scesi in campo allo Stirpe hanno svolto una seduta defaticante. Partita a tutto campo invece per tutti gli altri. È arrivata puntuale la decisione del Giudice sportivo che ha fermato un turno Caligara dopo l’ammonizione, la quinta dall’inizio della stagione, rimediata nel match di Frosinone. Con lui sono stati complessivamente 6 i giocatori squalificati dopo la 32esima di B, di cui 2 in casa Cosenza. Al centrocampista bianconero si sono aggiunti Huard (Brescia), Brescianini, Florenzi (Cosenza), Vogliacco (Genoa), Pompetti (Sudtirol). Nella lista dei diffidati del Picchio continuano a comparire Botteghin, Quaranta, Eramo, Dionisi, Forte e Marsura. Nonostante la sconfitta in Ciociaria una nota positiva il match dello Stirpe è riuscito a fornirla: il rientro di Bellusci. Il leader della difesa è tornato a saggiare il terreno di gioco dimostrando di poter tornare a dare quel prezioso supporto in termini di esperienza che questa delicatissima fase finale del torneo richiede. Difficile poter ipotizzare un suo rientro dal primo minuto al fianco di Botteghin nel prossimo match programmato contro i tirolesi di Bisoli, ma di certo ora le soluzioni possibili non saranno più ridotte all’osso come nelle settimane precedenti. Oltre a lui dietro tornerà a disposizione anche il croato Simic che ha smaltito il turno di squalifica. Saranno invece da valutare le condizioni di Tavcar e Ciciretti, quest’ultimo rivelatosi un vero vero e proprio flop vedendo come si sono evolute le cose nel corso degli ultimi mesi. In mediana, come detto, ci sarà da rimpiazzare Caligara. Le alternative restano quelle rappresentate da Giovane, interprete in grado di poter giocare mezz’ala sinistra, Proia ed Eramo. In attacco invece il rebus sarà se continuare con l’impiego di Mendes come trequartista centrale, con Dionisi e Gondo in lizza per una maglia dal primo minuto, o se avanzare il portoghese al fianco di Forte nel solito tandem.

mas.mar.