Subito in campo i nuovi acquisti Forte: "Vi aspetto tutti al Del Duca"

Sfondare quota quattromila abbonati. Ultimi giorni per aderire al pack di 9 gare (3.912 gli abbonati fatti registrare a settembre) relativo al caldissimo girone di ritorno che l’Ascoli si prepara ad affrontare con estrema decisione dopo essere stato rinforzato. I termini per aderire scadranno sabato in occasione del match casalingo con il Palermo (avvio alle 14). Adesso quello consegnato nelle mani del tecnico Bucchi è un organico importante e di livello superiore rispetto a quello allestito nella scorsa estate. Gli arrivi di Proia e Forte hanno alzato di netto l’asticella. Ieri è giunta l’ufficialità dell’acquisto del centravanti dal Benevento grazie ad un’operazione importante.

Giù il cappello al patron Massimo Pulcinelli, al direttore sportivo Marco Valentini e ai vertici societari che, dopo aver atteso qualche settimana, hanno deciso di mettere a segno con fermezza due acquisti notevoli per la categoria. Il colpaccio è stato proprio quello relativo a Forte, attaccante corteggiamento dai club più importanti di B: Frosinone e Reggina su tutti.

Gli stessi che poi sono stati beffati dallo sprint fulmineo e concreto del Picchio. ‘Lo squalo’ vestirà i colori bianconeri con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023 con un obbligo di riscatto che maturerà al verificarsi di alcune condizioni non troppo difficili da centrare e che faranno scattare la nuova contrattualizzazione fino al 2026. Si tratta dell’investimento più importante messo a segno da Pulcinelli finora.

Il costo complessivo dell’operazione è di 1,9 milioni di euro. Sulle spalle del 29enne romano vedremo comparire l’11. Questo il numero scelto. "Sono pronto per questa nuova avventura" il commento a caldo del centravanti.

"Ho scelto l’Ascoli – spiega ancora – perché mi hanno fatto sentire importante. Quando vivo queste sensazioni e queste emozioni riesco a dare il meglio di me. Non vedo l’ora di scendere in campo, vi aspetto al Del Duca contro il Palermo sabato pomeriggio".

Sarà proprio lui a guidare l’attacco titolare di mister Bucchi, andando a comporre con Dionisi un tandem offensivo in grado di far invidia anche ad avversari partiti per sgomitare nelle zone d’alta classifica.

Invertire il recente momento poco felice e tornare a centrare il successo passerà anche per i gol di Forte. Nel frattempo ieri gli ultimi due arrivati in città hanno svolto la loro prima seduta d’allenamento con l’Ascoli.

Intanto il Giudice sportivo ha squalificato un turno il centrocampista Giovane per l’espulsione diretta rimediata sabato scorso al Mazza contro la Spal.

Un eccesso di foga con un intervento pericoloso operato ai danni dell’avversario Valzania e che poteva costare caro nell’economia della partita. Proprio la sua assenza e le condizioni non ottimali di Caligara apriranno all’impiego di Proia in mediana dal primo minuto.

Massimiliano Mariotti