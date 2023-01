Subito Melchiorri, ma la Vis ferma l’Ancona

(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Brogni; Simonetti, Gatto (32’ st Mattioli), Prezioso (13’ st Paolucci); Petrella (32’ st Di Massimo), Melchiorri, Moretti. A disp. Piergiacomi, Vitali, Martina, Bianconi, Camigliano, Lombardi, Spagnoli, Pecci, Barnabà, Fantoni, Basso. All. Colavitto.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni (1’ st Gavazzi), Tonucci, Bakayoko; Ghazoini, Aucelli (24’ st Astrologo), Coppola, Di Paola (44’ st Venerandi), Borsoi (36’ st St Clair); Pucciarelli, Gerardi (36’ st Ngom). A disp. Campani, Nina, Sanogo, Garau, Valdifiori, Gega. All. Renzoni.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Reti: 21’ Melchiorri (rig.), 23’ st Ghazoini.

Note - Ammoniti: Rossoni, Coppola, Mezzoni, Gerardi, Prezioso, Tonucci, Gatto, Di Paola, St Clair, Moretti, Di Massimo; spettatori: 3105 compresa quota abbonati e compresi 163 ospiti, per un incasso di euro 24573; recuperi: 2’ + 6’; prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Carlo Tavecchio.

Ci sono partite che vanno così, che si dominano in lungo e in largo ma che finiscono come non ci si aspetta. E’ successo ieri pomeriggio all’Ancona, che dopo aver realizzato il vantaggio con il nuovo arrivato Melchiorri – che partita la sua – e aver collezionato almeno dieci nitide occasioni da gol, è costretta ad accontentarsi di un punto nel derby contro la Vis Pesaro. Un pareggio che va strettissimo alla formazione di Colavitto per quanto mostrato nell’arco dei 90’ più recuperi. E’ un festival del gol mancato, il derby al Del Conero, perché l’Ancona riesce a metterla dentro solo in occasione del rigore realizzato da Melchiorri, e poi fallisce il raddoppio a ripetizione, prima che la Vis pareggi e poi si arrocchi a difesa del punto, perdendo tempo in ogni circostanza possibile, grazie anche all’incerta conduzione dell’arbitro Longo. Primo tempo a senso unico. L’Ancona passa su rigore per fallo di mano di Coppola, Melchiorri realizza con un destro perentorio. Poi l’Ancona colleziona occasioni da gol gettate al vento: Simonetti in area calcia addosso a Farroni, qualche minuto ed è Melchiorri a deliziare il pubblico con slalom e servizio in profondità per Simonetti che centra la traversa. Poi tocca a Melchiorri farsi respingere la conclusione da Farroni, quindi due occasionissime di Petrella, e negli ultimi minuti ancora un sinistro alto di Melchiorri. Nella ripresa l’Ancona mantiene l’iniziativa e sfiora il gol due volte con Petrella, poi è Melchiorri di testa a non inquadrare la porta, De Santis a calciare sull’esterno della rete, ancora Melchiorri che salta l’uomo si accentra e spara fuori di un palmo. Così arriva il pari della Vis Pesaro: Gerardi scodella al centro dopo un probabile fallo su De Santis, Ghazoini si fa trovare pronto sul secondo palo e la mette dentro. Colavitto dopo l’innesto di Paolucci si gioca anche la carta dei quattro attaccanti con Mattioli e Di Massimo, ma l’assalto finale dell’Ancona non produce nulla e l’Ancona è costretta ad accontentarsi del pari.

Giuseppe Poli