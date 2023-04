L'Ascoli batte il Sudtirol e vede la salvezza: decide Gondo su rigore nel finale

Ascoli Piceno, 15 aprile 2023 - Il Picchio tira finalmente fuori gli artigli e mette a segno lo scatto decisivo per la salvezza. Il successo ottenuto in extremis per 1-0 nel delicato confronto col Sudtirol si decide con il rigore nel finale di Gondo e permette di fare il passo decisivo per avvicinarsi verso quella soglia di punti (stimata a 45) necessaria per archiviare la pratica prima dell'incandescente epilogo. Quella andata in scena probabilmente è stata una delle migliori gare dell'Ascoli.

Ritmi alti, intensità, voglia di vincere i duelli, traversoni, inserimenti dei mediani, occasioni e giocate velenose delle punte. Spettacolo puro per gli occhi del pubblico presente al Del Duca. Il delicato momento, tra alti e bassi, però non agevola la presenza di una grande cornice di spettatori. La scelta della società di ribassare i prezzi dei biglietti non viene recepita come si sperava.

La posta in palio è altissima. In campo i ballottaggi in difesa vedono Simic al fianco di Botteghin e Giordano sulla corsia mancina. A centrocampo scatta l'ora di Proia. Nel Sudtirol rientrano Celli e Schiavone. Tensione alle stelle in avvio. L'Ascoli sa che deve tornare a fare di più, soprattutto davanti ai suoi sostenitori. I bianconeri partono a testa bassa. Dionisi è letteralmente ispirato, molte delle azioni più pericolose passano per lui.

Tra le linee Mendes si muove bene e gli inserimenti di Proia sono una costante spina nel fianco tra le maglie avversarie. I tirolesi cercano di non concedere metri con un abbottonato 4-4-2, dove i due esterni di centrocampo vanno a gettarsi in avanti per aumentare il peso offensivo. Tra molte decisioni da rivedere di Minelli gli ospiti non tremano davanti all'intensità impressa dall'Ascoli.

A tremare invece è il palo sul violento destro sparato dalla distanza da Botteghin. Il migliore nel Sudtirol è indubbiamente il portiere Poluzzi, autore di tre interventi decisivi su Giordano, ancora Botteghin, Dionisi e infine Forte. L'intervallo permette a Bisoli di pulire la situazione ammonizioni e di modificare allo stesso tempo il canovaccio tattico con un centrocampo a rombo dove il trequartista diventa Casiraghi. Dopo aver speso tanto nella prima parte del match chiaramente il Picchio inizia ad accusare fatica.

I cambi di Breda sono provvidenziali per dare freschezza. E proprio quando ci si avvia alla fine arriva l'episodio chiave. Eramo viene steso in area da Celli. Gondo si contende quel pallone pesantissimo con Forte e poi trasforma il penalty in modo impeccabile. In pieno recupero addirittura l'Ascoli potrebbe raddoppiare, ma Collocolo manca l'occasionissima senza servire un paio di compagni liberi nel poter appoggiare a porta vuota. Il triplice fischio di Minelli è una liberazione. I bianconeri raggiungono quota 42 punti. L'atteso scatto è arrivato.

Il tabellino

ASCOLI-SUDTIROL 1-0 primo tempo 0-0 ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (dal 25' st Adjapong), Simic, Botteghin, Giordano; Collocolo, Buchel (dal 15' st Giovane), Proia (dal 31' st Eramo); Mendes (dal 25' st Marsura); Forte, Dionisi (dal 25' st Gondo) Panchina: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Falzerano, Palazzino, Falasco, Bellusci All. Breda SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col (dal 1' st Rover), Tait, Schiavone (dal 31' st Siega), Lunetta (dal 1' st Casiraghi); Odogwu (dal 41' st Larrivey), Mazzocchi (dal 28' st Cissé) Panchina: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Carretta, Mawuli, Giorgini All. Bisoli ARBITRO: Minelli di Varese MARCATORI: rig. Gondo al 44' st NOTE: 6.117 spettatori (2.147 biglietti, 3.970 abbonati quota 31.767 euro), per un incasso complessivo di 42.829 euro; ammoniti Buchel, Donati, Collocolo, Forte, Proia, Simic per l'Ascoli, De Col, Lunetta, Rover, Maisello per il Sudtirol; tiri in porta 9-2; tiri fuori 9-1, fuorigioco 0-1, corner 10-3; recupero 1' pt, 7' st.