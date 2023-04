Sudtirol, per il Picchio un avversario scomodo da affrontare

Avversario scomodo sulla strada dell’Ascoli. Il prossimo confronto in programma vedrà i bianconeri sfidare in casa il temuto Sudtirol di Bisoli che lunedì pomeriggio, perdendo in casa contro il Bari per 1-0, ha incassato il primo ko del girone di ritorno. "Queste partite si determinano sugli episodi – ha commentato il tecnico degli altoatesini -. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene e nel secondo tempo abbiamo avuto il predominio della gara. La squadra non meritava di perdere. Dobbiamo capire che non possiamo permetterci questi errori. La partita era da 0-0. Sono convinto che questa sconfitta ci possa fare bene. È la nostra prima sconfitta nel girone di ritorno, prima o poi doveva arrivare". Amareggiato anche l’esperto centrocampista Tait che non ha perso l’occasione per avvisare il Picchio: "Dobbiamo reagire subito riprendendo il nostro cammino. Questa sconfitta ci brucia parecchio, non siamo stati sempre brillanti".