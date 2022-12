Super Botteghin: finora sempre presente

Sempreverde Botteghin. Il leader difensivo dell’Ascoli è l’unico giocatore di movimento della serie B ad aver disputato, in questa prima metà di campionato, tutte le gare andate in scena in queste prime 19 giornate. Nella classifica speciale che tiene conto del minutaggio di ogni singolo elemento dei venti club cadetti il difensore del Picchio è uno dei dieci nomi sempre scesi in campo nel corso del girone d’andata. Il primato viene ulteriormente arricchito dal fatto che i nove profili delle altre squadre avversarie risultano essere costituiti dai rispettivi portieri: Caprile (Bari), Radunovic (Cagliari), Kastrati (Cittadella), Turati (Frosinone), Gagno (Modena), Pigliacelli (Palermo), Gori (Perugia), Poluzzi (Sudtirol), Iannarilli (Ternana). Nelle ultime ore lo stesso direttore sportivo Marco Valentini ha annunciato che a breve il club di corso Vittorio provvederà a rinnovare il vincolo contrattuale del 35enne che sarebbe terminato al termine dell’attuale stagione. Questo avverrà esercitando l’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno di contratto prevista al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Traguardo che sembra giunto davvero ormai ad un passo. In questa prima parte del campionato Botteghin è stato certamente uno degli uomini in più della formazione di Bucchi. Oltre al contributo offerto nella fase difensiva bianconero il giocatore è stato decisamente efficace anche sotto porta con ben 3 reti realizzate. La prima nel match d’esordio vinto 2-1 contro la Ternana lo scorso 13 agosto. Ad aprire le ostilità fu proprio lui incornando di testa sugli sviluppi di un corner. La seconda gioia a Benevento (1-1) in un incontro dove il Picchio andò davvero vicinissimo alla possibilità di tornare a casa con il bottino pieno. Il terzo sigillo per ora è quello fatto registrare nella furente reazione di Brescia. Nel concitato finale del Rigamonti ci pensò il brasiliano a far esplodere i quasi trecento sostenitori bianconeri presenti dopo il momentaneo vantaggio di Ayé. Il difensore però si è mostrato anche un buon rifinitore. Come nel match, purtroppo perso in casa, col Modena per 1-2. Il vantaggio di Dionisi fu prodotto da uno schema perfetto che vide Botteghin rimettere di testa la sfera verso il secondo palo per l’immancabile tap-in di Dionisi. La rete del capitano riuscì a portare avanti i beniamini di casa. Nella ripresa poi gli ospiti riuscirono a ribaltare la situazione prima pareggiando con Falcinelli e poi chiudendola con Diaw.

mas.mar.