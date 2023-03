Sutor, altra beffa finale Samb e Porto ancora ko

Dopo la beffa di 2 settimane fa contro la capolista Virtus Civitanova Marche, per la Sutor Montegranaro arriva un’altra sconfitta al fotofinish contro la seconda forza del torneo la Robur Osimo. A differenza di quanto avvenuto contro Civitanova Marche, gli uomini di coach Patrizio contro i "senzatesta" hanno sempre inseguito nel punteggio, ma dopo il + 3 nelle battute finale, un incredibile errore su una rimessa a favore a pochi secondi dal termine brucia veramente tantissimo. La Sutor se l’è giocata fino all’ultimo anche senza Merlini nonostante ad un certo punto del match si è trovata 11 punti sotto. Ma di fronte ha trovato una squadra molto talentuosa e ostica come la Robur Osimo, che non a caso, porta via da Montegranaro la decima vittoria consecutiva in campionato. I ragazzi di coach Patrizio sono partiti contratti e sono venuti fuori alla distanza, grazie ad un Falzon da 26 punti e 14 rimbalzi ed al solito Rupil (23 punti), che però impatta sul ferro i liberi del possibile pareggio a 5 secondi dalla fine. Per la Robur un’ ottima partita di squadra, con un 72% da due che ha fatto la differenza rispetto al 46,4% dei gialloblu. Altra nota molto positiva per la società guidata dal Presidente Mauro Gismondi è fornita dal ritorno del proprio pubblico, un costante aumento nelle ultime giornate, che gratifica i dirigenti e gli atleti. Fine settimana negativo anche per il Porto Sant’Elpidio Basket sconfitto a fil di sirena davanti al proprio pubblico dell’Attila Junior Porto Recanati con un canestro di Fraga, che ha regalato il definitivo 68-66 per la sua squadra. La squadra ospite ha saputo rimontare nella seconda parte del match e portarsi avanti di 11 lunghezze al termine del terzo parziale di gioco. La squadra di coach Ramini ha disputato un eccellente ultimo quarto, ma non è bastato per poter riuscire a conquistare la vittoria. Notizie negative anche in casa dell’Infoservice Sambenedettese per l’ennesima sconfitta questa volta ad opera della Pisaurum Pesaro per 108 – 60. Dopo i primi 10’ abbastanza equilibrati la squadra ospite prendeva il largo, andando al riposo lungo sul 55 – 33, con la partita oramai ai titoli di coda. Il terzo parziale vedeva un ulteriore allungo dei pesaresi sull’81 – 46 sino al 108 – 60 finale.

Endrio Ubaldi