Sutor e Porto Sant’Elpidio fanno bottino pieno

Fa 4 su 4 nel 2023 la Sutor Montegranaro che alla Bombonera ha battuto l’E3Energy Todi per 70-57. Ottimo inizio degli umbri ma i ragazzi di coach Patrizio sono stati bravi a trovare le soluzioni per battere la difesa avversaria e a difendere sulla loro fisicità. Dopo il +9 Sutor al termine del primo tempo, i veregrensi hanno anche trovato il +16 per poi farsi raggiungere dai bianconeri al termine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto i gialloblu’ hanno difeso bene sugli ospiti, che hanno provato a rientrare e con la tripla di Falzon a pochi secondi dalla fine, hanno messo il punto esclamativo sul match. Superba partita di Rupil che in difesa ha spadroneggiato e in attacco è stato devastante mettendo a segno 26 punti. Buona anche la partita di capitan Lupetti, decisivo con le sue giocate e i suoi 10 punti, utili per far esaltare la Bombonera. "Sono contento del lavoro in settimana e di quello che abbiamo prodotto in campo. Abbiamo concesso 30 punti nel primo tempo e solo 27 nel secondo, avendo qualche difficoltà in attacco dovuta alla loro fisicità" commenta coach Patrizio a margine del match: "Siamo a quattro vittorie consecutive e questo può essere il più grosso nemico nostro perché può indurci a calare la guardia e non possiamo permettercelo". Torna alla vittoria davanti al proprio pubblico anche il Porto Sant’Elpidio Basket che ha battuto per 80 – 65 La Wispone Taurus Jesi al termine di una sfida sempre in totale controll. Dopo aver chiuso sul 26 – 15 i primi 10’ Jesi si riavvicinava ed al riposo lungo i leocelli erano sul – 5. Al rientro dagli spogliatoi arrivava l’accelerazione decisiva dei rivieraschi che chiudevano il parziale sul 67 – 54. Trascinati da Boffini e Fabi 46 punti in 2 i calzaturieri chiudevano sul + 15. Niente da fare per la Sambenedettese all’ennesimo stop con uno scarto abissale di – 48 punti contro il Foligno. I rossoblu’ di coach Roncarolo sono rimasti in partita solo per 10’ chiusi sul 29 – 21 per gli umbri. Il secondo parziale vedeva Foligno prendere il largo andando negli spogliatoi sul 54 – 27. Il terzo periodo era ancora un crescendo ospite fino al finale di 98–50

Endrio Ubaldi