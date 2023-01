Tanti ex nella sfida La vittoria umbra manca da 19 anni

Ternana-Ascoli, una sfida nella sfida con tanti ex da una parte e dall’altra. A partire dal tecnico bianconero Bucchi che nella sua carriera da calciatore vestì la casacca delle Fere in B nella stagione 2001-02 realizzando 9 reti in 27 gare disputate. C’era anche lui nel match perso 2-0 (Jimenez, Frick) al Liberati dal Picchio nella stagione 2004-05. Questa resta di fatto l’ultima vittoria in casa degli umbri contro la formazione bianconera. Anche il centrocampista Eramo ha vestito la casacca rossoverde nella stagione 2014-15 disputando gran parte del campionato come titolare della formazione allora guidata da Tesser. Il 33enne è tornato a prendere in mano le redini della linea mediana a partire dall’infortunio di Buchel in poi. Sarà proprio lui a dettare i ritmi della manovra con l’ausilio dei compagni di reparto Collocolo e Caligara. Trascorsi ternani anche per l’attaccante Gondo che, ad oggi, è il miglior realizzatore di questo Ascoli con 5 reti siglate nel corso del girone d’andata. Tra queste spicca inevitabilmente l’esaltante tripletta di Palermo che nell’incontro del 28 agosto consentì al Picchio di portare a casa il suo primo successo cadetto in casa dei rosanero. L’ivoriano con la Ternana nel torneo 2015-16 collezionò 25 presenze arricchite da 2 reti (inflitte a Como e Trapani). Sul lato opposto ci saranno Di Tacchio, centrocampista che esordì in B proprio con l’Ascoli (2008-09) dopo aver militato nelle giovanili bianconere. A lui si aggiungeranno Cassata e Favilli. Entrambi tra le fila del Picchio negli anni della gestione contraddistinta dal patron Bellini. Il primo divenne uno dei tasselli imprescindibili del reparto mediano della squadra guidata da Aglietti (2016-17). Il suo bottino finale fu di 36 presenze un gol: quello realizzato nell’esordio di Vercelli (1-1) nel match del 27 agosto 2016, esattamente qualche giorno dopo il terribile sisma che scosse la città e la squadra. Il promettente centravanti toscano invece fu rilevato dal Livorno per poi essere ceduto alla Juventus per la cifra di 7 milioni di euro. Chiuse la sua esperienza sotto le cento torri con 42 presenze e 13 gol. A completare il quadro ci sono i doppi ex. Nella sua carriera da allenatore Tesser ha guidato sia l’Ascoli (in A nel campionato 2006-07) che la Ternana, così come ha fatto anche Silva. A loro si aggiungono Zeli (con la Del Duca Ascoli dal 1968 al 1970), Paolucci, Paci, Monachello e Montalto.

mas.mar.