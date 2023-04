Tavcar e Ciciretti ancora lontani dal recupero

Al Picchio Village la squadra anche ieri ha proseguito la preparazione. La truppa di Breda sabato (avvio alle 14) sarà chiamata a fare visita in casa di un Como che viaggia a buon ritmo verso la conquista di una salvezza tranquilla. In classifica i lariani rincorrono l’Ascoli (42 punti) staccati di un solo punto e le attenzioni della formazione di Longo sono più focalizzate nel tenere a distanza chi insegue, piuttosto che pensare ad un eventuale rincorsa playoff. Il tecnico bianconero ha impiegato i suoi uomini in una doppia seduta con una sessione di forza e un lavoro tattico suddivisi per reparti al mattino. Nel pomeriggio invece, i bianconeri hanno lavorato su possesso palla e una partita undici contro undici. Non ci sono novità sul fronte infortunati. Tavcar e Ciciretti sembrano ancora lontani dal possibile recupero e, arrivati a questo punto del campionato, non è peccato ipotizzare che per tutti e due la stagione possa considerarsi chiusa, dato che nei rispettivi ruoli ora le soluzioni adottabili sono numerose. Intanto il Giudice sportivo, come atteso, si è pronunciato confermando il turno di squalifica dell’attaccante Forte dopo l’ammonizione (la quinta) incassata nel corso dell’incontro vinto in casa per 1-0 contro il Sudtirol. Al club invece è stata inflitta una multa di 1.500 euro per il lancio di un petardo in campo. A Como così Breda potrebbe tornare a rispolverare il tandem Dionisi-Gondo confermando Mendes sulla trequarti o provando ad inserire qui un centrocampista come Caligara e Proia per schierare magari un centrocampo più abbottonato. I precedenti in casa dei lariani sorridono nettamente al Picchio che al Sinigaglia è spesso uscito strappando con l’intera posta in palio. Il bilancio degli 8 incontri andati in scena vede ben 5 vittorie dell’Ascoli con 3 affermazioni invece per i padroni di casa. Il primo risale alla stagione 1972-73 quando la formazione di Carletto Mazzone si impose per 2-0 all’ultima giornata con le reti di Bertarelli su rigore e Gola. Stesso epilogo un anno dopo (0-1) con il gol vittoria di Quaresima, sempre all’ultimo appuntamento del torneo cadetto. Nell’anno dei record (1977-78) di Mimmo Renna invece a maturare il 2-1 in rimonta del Picchio fu Perico e l’autorete di Fontolan. In tempi recenti Como e Ascoli sono tornati a sfidarsi il 3 ottobre 2015 con il poker (0-4) che vide il primo gol bianconero di Cacia. A lui si aggiunsero le marcature di Giorgi, Perez e Jankto. L’anno scorso infine a decidere per 1-0 fu il rigore decisivo di Dionisi.