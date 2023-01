Tavcar rinnova, il Picchio su Kastanos

L’Ascoli rinnova il vincolo con il difensore Aljaz Tavcar. Il difensore sloveno e il club di corso Vittorio andranno avanti insieme fino al 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di ieri. "L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver rinnovato il contratto col difensore Aljaz Tavcar fino al 30 giugno 2026 – si legge nella nota diramata –. Un attestato di fiducia e merito per il giovane talento sloveno che ha sempre risposto presente ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Ad Aljaz l’augurio di poter crescere ulteriormente e di poter centrare i migliori successi con l’Ascoli Calcio". Acquistato nell’estate del 2021 il giocatore era spesso stato costretto, sotto la guida tecnica dell’ex allenatore Sottil, a dividersi tra panchina e tribuna senza mai riuscire nemmeno ad esordire in bianconero. Il suo debutto così è arrivato in questa stagione con il match di Coppa Italia disputato a Marassi contro la Sampdoria e perso ai calci di rigore, dopo aver accarezzato la possibilità di mettere a segno un vero e proprio colpaccio. A quella gara poi Tavcar è riuscito ad aggiungere le due presenze in campionato finora fatte registrare contro Pisa (2-0) e Genoa (0-0). Se nella gara dell’Arena Garibaldi le cose non erano andate come dovevano, ben diverso è stato il confronto in casa con i liguri dove il Picchio sfiorò addirittura la vittoria. Se non fosse stato per quel palo interno colpito da Dionisi nel corso del secondo tempo.

Dopo aver assestato gli ingressi di Proia e Forte il diesse Valentini resta concentrato sull’ultima mossa in entrata. Operazione che riguarderà il reparto di centrocampo. Qui è Kastanos della Salernitana il nome finito nel mirino, ma per averlo si dovranno attendere gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. Nel frattempo si continua a seguire Sibilli del Pisa, altro nome che piace ma sul quale sono davvero tante le pretendenti. In uscita si continua a lavorare per la partenza dell’attaccante esterno Bidaoui, profilo che fa gola ad un’ampia rosa di avversarie. Il Frosinone che nei giorni scorsi aveva manifestato interesse per il 32enne ha deciso di abdicare a seguito della richiesta economica dell’Ascoli. Sul marocchino continuano a restare puntati gli occhi di Benevento, Modena, Reggina e Spal. Nelle prossime settimane invece potrebbe allontanarsi la possibilità di giungere al rinnovo di Leali. Sulle sue tracce ci sarebbero messe Sampdoria e Cremonese, oltre a Pisa, Reggina e Genoa.

Massimiliano Mariotti