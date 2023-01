Ternana Ascoli 1-0, secondo ko consecutivo: i tifosi contestano

Il tecnico bianconero Cristian Bucchi



Terni, 15 gennaio 2023 – Il 2023 e il girone di ritorno dell'Ascoli si aprono nel peggiore dei modi. In casa della Ternana il Picchio esce sconfitto per 1-0 con la rete rossoverde di Palumbo. I tantissimi tifosi bianconeri presenti non accettano la prova e il risultato contestando società e tecnico con svariati cori arrivati nel secondo tempo e poi reiterati al termine dell'incontro. Domenica da dimenticare per i 1.166, giunti al Liberati dalle cento torri per sostenere i propri beniamini.

Quella andata in scena è stata una sfida vivace che ha sempre visto le Fere mostrare qualcosa in più rispetto ai bianconeri. Prima del fischio d'avvio viene rispettato un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli, venuto a mancare la settimana scorsa. Sugli spalti ancor prima dell'avvio del confronto si capisce subito che aria tira. Tantissimi i sostenitori giunti nel capoluogo umbro. Il colpo d'occhio che arriva dal settore ospiti è incredibile, ma nella ripresa e al termine della gara esplode la contestazione. Non passa neanche un minuto e arriva il primo pericolo. L'occasionissima di Partipilo viene sparata alta da ottima posizione. I padroni di casa imprimono ritmi alti conditi da rapide triangolazioni di prima. Tra i più vivaci ci sono appunto Partipilo e Palumbo. Il capitano rossoverde alla mezz'ora prende la mira di sinistro dal limite e porta avanti i suoi senza lasciare scampo a Leali. L'Ascoli regala la corsia di destra per tutto il primo tempo. Adjapong è inizialmente lontano anni luce e Corrado si diverte a sfondare sistematicamente.

Nella ripresa il tecnico del Picchio richiama Eramo per Giovane che porta freschezza. I bianconeri aumentano l'intensità. Gondo va vicino al pari. Provvidenziale una deviazione di Mantovani. I seri problemi di organico vengono a galla. Sugli spalti salgono i rabbiosi cori di protesta dei tifosi bianconeri. Nel finale sale il forcing del Picchio, seppur tardivamente. Iannarilli si supera neutralizzando i tentativi di Re e Mendes. Le speranze si spengono lì. L'Ascoli incassa il secondo ko consecutivo ed esce sotto una pioggia di fischi e cori di disappunto.





TERNANA-ASCOLI 1-0, il tabellino



TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Ghiringhelli, Agazzi (dal 37' st Coulibaly), Palumbo (dal 44' st Paghera), Di Tacchio, Corrado; Partipilo (dal 37' st Pettinari), Favilli

Panchina: Krapikas, Vitaly, Mazzarani, Capanni, Proietti, Falletti, Bogdan, Martella

All. Andreazzoli

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic (dal 26' st Re), Botteghin, Quaranta; Adjapong, Collocolo, Eramo (dal 1' st Giovane), Caligara (dal 20' st Lungoyi), Falasco; Dionisi, Gondo (dal 36' st Mendes)

Panchina: Guarna, Baumann, Donati, Falzerano, Bidaoui, Tavcar, Bellusci, Lo Scalzo

All. Bucchi

ARBITRO: Irrati di Pistoia

MARCATORI: al 27' pt Palumbo

NOTE: 5.489 spettatori, di cui 1.166 ospiti, per un totale di 48.655 euro (1.723 abbonati, quota di 13.785 euro); ammoniti Giovane, Simic, Re, Adjapong per l'Ascoli, Sorensen, Mantovani, Di Tacchio, Corrado per la Ternana; tiri in porta 2-3, tiri fuori 7-9, fuorigioco 4-0, corner 1-10; recupero 2' pt, 5' st.