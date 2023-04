Ternana, scontro tra il presidente e mister Lucarelli

Nuovo scontro frontale Bandecchi-Lucarelli. Il patron della Ternana ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossoverde dopo il pesante 4-1 incassato col Venezia. "Lui è l’allenatore e si dovrebbe vergognare di dire certe cose – ha commentato il patron –. O si è spiegato male o non guarda le partite. Il 50% dell’insuccesso è dello staff. Usare certi argomenti per difendere i risultati è da allenatore di serie C. Vendere una società non influisce sulla squadra e in più nessuno l’ha venduta ancora. Non è normale che la squadra giochi una domenica divinamente e una domenica no. E io a giugno non farò ciò che voglio, ma ciò che devo". Al termine del match perso con i lagunari Lucarelli aveva commentato: "Quello che succederà l’anno prossimo lo sa solo il presidente, secondo me è un’impresa avere 43 punti. Essere sopra a squadre come Benevento, Brescia e Venezia è un ottimo risultato. Oggi da salvare non c’è niente".