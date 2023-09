Test Yuasa Battery Grottazzolina: Battuta Ortona per Campionato A2

Importante test pre campionato per la Yuasa Battery Grottazzolina, prima di un weekend dedicato al Festival dello Sportche ieri sera è andata in scena in casa della Sieco Service Ortona, altra squadra protagonista della prossima A2. Insomma un match per iniziare a misurare non solo lo stato di salute di Grotta ma anche per misurarsi contro dirette concorrenti. Gara subito interessante in cui Grotta si spinge subito avanti nel primo set con Marchiani in palleggio opposto al danese Bruening (reduce dall’europeo con la Danimarca), Cattaneo e Vecchi schiacciatori, Mattei e Canella al centro con Marchisio nel ruolo di libero. Primo set con Yuasa sempre avanti che spinge bene al servizio e gestisce il vantaggio, nel finale Ortona si fa sotto ma chiude 25-23 in suo favore con un mani out proprio di Bruening. Più deciso il distacco nel secondo set con Bruening ancora a spingere, prendendo il largo dopo quota dieci punti, gestendo sempre un vantaggio di cinque punti e chiudendo con un 20-25 che non ammette grandi repliche. Copione simile anche nel terzo parziale con Grotta che si mantiene saldamente avanti anche nel punteggio fin dalle battute iniziali, subendo il pari di Ortona che impatta a quota 19 grazie all’ace di Cantagalli che subito dopo mette anche il naso avanti. Grotta non ci sta, impatta subito ed ingrana la quarta con Cattaneo, il muro e l’attacco del solito Bruening che vale il 25-21 in diagonale. Conto chiuso sul 3-0 ma c’è tempo per un quarto parziale nel quale dare spazio anche a chi ne ha avuto di meno. Un bel test in generale contro una pari categoria per Grotta che domani sera alle 17,30 sarà di scena a Civitanova contro la Lube.