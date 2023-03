La Tirreno Adriatico passa da Ascoli: quando, il percorso e le vie chiuse al traffico

Tirreno Adriatico passaggio ad Ascoli 10 Marzo 2022 (Piazza Arringo)

Ascoli, 4 marzo 2023 – La Tirreno Adriatico passa di nuovo sotto le cento torri. Giovedì 9 marzo per la tappa che arriverà a Tortoreto, la carovana farà il suo ingresso in città a Porta Romana intorno alle 13.30 per poi proseguire verso via Dino Angelini e piazza Arringo.

Il transito della manifestazione vedrà, un’ora e mezza prima del passaggio dei ciclisti, la chiusura al traffico di: via Dino Angelini, piazza Serafino Orlini, via XX Settembre, via Dante Alighieri, via Alcide De Gasperi, piazza Matteotti, viale Indipendenza, viale Marconi, via 3 Ottobre, via Napoli, via Erasmo Mari, via Piceno Aprutina, via dell’Aspo (direzione Folignano).

Venerdì 10 marzo ci sarà un ulteriore passaggio della gara: interessate la zona industriale da Ancarano alla strada provinciale per Offida. Viabilità sarà interdetta a partire dalle 11.45 lungo l’asse attrezzato, nonché sulla Salaria.