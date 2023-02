Torna Bellusci Ballottaggio sulla trequarti

I tifosi del Picchio sono in fermento per il delicato scontro salvezza di domani contro il Perugia che andrà in scena al Del Duca con fischio d’avvio previsto alle 16.15. Mercoledì sera intorno alle 18 al termine della seduta di lavoro svolta sul sintetico del Picchio Village, il nuovo tecnico Breda e i suoi uomini hanno ricevuto la visita di oltre duecento sostenitori bianconeri. Nella giornata di ieri la preparazione della squadra è regolarmente proseguita al mattino nonostante il freddo e il gelo che ha visto cadere in città qualche fiocco di neve. Il timoniere ha proseguito il lavoro finalizzato a ristrutturare un gruppo caduto a picco nel corso degli ultimi due mesi. Eccezion fatta per la vittoria di Cosenza (1-3). Una delle poche note liete di una serie terribile di risultati che poi hanno inevitabilmente portato i vertici societari ad optare per l’esonero del tecnico Bucchi. In difesa, come ben sappiamo, l’allenatore trevigiano non potrà contare sulla squalificato Simic. A guidare la linea dovremmo rivedere la collaudata coppia formata da Botteghin e Bellusci. In cabina di regia, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà Buchel a dettare i ritmi della manovra. Il ballottaggio allargato sulla trequarti vede coinvolti Marsura, Ciciretti e Falzerano. Quest’ultimo ribattezzato in un’inedita veste. Sarà uno di loro ad agire alle spalle del consueto tandem d’attacco guidato dallo squalo Forte. Anche il Perugia dell’ex Castori ieri proseguito con il cronoprogramma di lavoro stabilito in vista della trasferta di Ascoli. A poche ore dalla sfida a parlare è stato il laterale destro Tiago Casasola. "Siamo più liberi di testa ed affrontiamo le gare in maniera completamente diversa – ha sostenuto il terzino -. La squadra ha capito il mister e lo segue. Castori, dopo l’esonero, è rientrato con ancora più voglia e fame. Ha una mentalità vincente e ci obbliga ad andare forte e sempre in avanti. Al derby tra due settimane sinceramente non ci penso. La partita della vita per noi è contro l’Ascoli. Sarà la partita più importante e non vogliamo guardare oltre. In questo campionato non ti puoi distrarre nemmeno un secondo perché se perdi una partita ti ritrovi subito sotto. Il lavoro con il mister è pesante, ma poi te lo ritrovi nei mesi fondamentali della stagione. Sono sicuro che questo Perugia, a livello fisico, arriverà molto preparato alla fase cruciale della stagione. Qui ho trovato uno degli spogliatoi più uniti della mia carriera".

mas.mar.