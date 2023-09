Torna verde il prato dello stadio

Buone notizie sulle condizioni del prato del Riviera delle Palme. Argomento che ha tenuto banco nelle scorse settimane per le pessime condizioni in cui versava e lo si è visto sia nel corso della gara di Coppa Italia contro l’Atletico Ascoli, sia domenica scorsa in occasione della gara di campionato contro il Tivoli. I giocatori hanno avuto difficoltà a giocarci. Ieri l’aspetto era già migliorato perché il grosso dell’intervento di sistemazione è stato già fatto. Come noto il prato del Riviera è per il 70 percento in sintetico e per il restante 30 percento in era naturale. Occorreva togliere la coltre di terra che si era depositata sul sintetico per riportare su la plastica. Arte Verde, la ditta di Colli del Tronto, suggerita al Comune dal presidente della Samb Vittorio Massi, ha effettuando l’intervento più urgente.