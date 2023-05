Tra contratti in scadenza e uomini mercato

Quella di domani sera potrebbe essere l’ultima gara in bianconero per diversi calciatori, sempre che con un pizzico di buona sorte non si agguanti una posizione nella griglia playoff. E chissà se anche per mister Roberto Breda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 senza clausole, si arriverà ai saluti. Il tecnico finita la stagione si siederà con la proprietà per valutare un eventuale prolungamento, ma per quello che è dato di sapere al momento, sarà libero di cercarsi un’altra sistemazione. Sono diverse le partenze che sembrano ormai inevitabili. La prima, e forse la più dolorosa, è quella che riguarda il portiere Nicola Leali. Il bravo Nic, in scadenza di contratto, sabato dopo la sfida contro il Cosenza ha salutato tutti i tifosi sia dal prato del Del Duca che poi nelle dichiarazioni in sala stampa, lasciando comunque ancora aperto uno spiraglio. L’altra partenza ormai certa è quella del centrocampista Michele Collocolo con contratto in scadenza a giugno 2025 e che sarà l’uomo mercato del Picchio questa estate. Dovrebbero tornare nelle rispettive squadre invece Samuel Giovane (in prestito dall’Atalanta), Simone Giordano (arrivato dalla Sampdoria) e Francesco Donati (dell’Empoli). Tornerà all’Atalanta anche Alassane Sisibe. Anche il secondo portiere Enrico Guarna che l’11 agosto compirà 38 anni, è arrivato a fine contratto, ma potrebbe rimanere ancora come vice. Poi ci sono diversi giocatori che hanno ancora un anno in bianconero, ma che non hanno convinto troppo: Eddy Gnahorè, Alijaz Tavcar che pure non ha demeritato nelle poche apparizioni in campo e Marcello Falzerano. Per Amato Ciciretti le condizioni per una eventuale opzione di conferma non si sono concretizzate e quindi il fantasista tornerà a Pordenone. Stesso discorso per l’attaccante Cedric Gondo il cui contratto con la Cremonese prevedeva comunque il diritto di riscatto. Un diritto che invece si è rinnovato per la conferma dell’altro attaccante Francesco Forte che sarà quindi con Pedro Mendes e capitan Federico Dionisi una delle armi offensive. Sicuri di rimanere a meno di clamorose offerte di mercato ci sono poi i difensori Eric Botteghin (scadenza prorogata al 2024 dopo il numero di presenze in campo), Danilo Quaranta (2025), Lorenco Simic (2025), Peppe Bellusci (2024) e Claud Adjapong (2024) e i centrocampisti Fabrizio Caligara (2025) e Marcel Buchel (2024). Da valutare gli altri: da Falasco a Lungoyi, da Eramo a Proia fino a Marsura.

Valerio Rosa