Tra le Fere in dubbio Donnarumma, Moro, Cassata e Capuano

La Ternana sarà chiamata a fronteggiare qualche assenza in occasione del match di domenica contro l’Ascoli. Quando mancano ormai un paio di giorni alla delicata sfida che sancirà l’inizio del ritorno di entrambe, il tecnico Andreazzoli sta proseguendo la preparazione dell’incontro con qualche defezione di troppo. Anche alla seduta svolta ieri Donnarumma, Moro, Cassata e Capuano non si sono allenati insieme a tutto il resto del gruppo. Per loro si proverà ad incrociare le dita ma, ad oggi, le sensazioni non sono molto positive. Tatticamente il tecnico degli umbri potrebbero ricorrere alla difesa a tre. Questa la soluzione provata negli ultimi giorni. Intanto le Fere hanno annunciato la fine dell’avventura di Spalluto in rossoverde. La sua partenza era ormai nell’aria da giorni. L’attaccante è rientrato alla Fiorentina per essere girato in C al Novara sempre con la formula del prestito. Nella seconda parte della stagione andrà a giocare lì.