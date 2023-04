Tre gare per agganciare i playout I rossoblù si giocano il tutto per tutto

Era la prima di quattro finali, probabilmente quella dal coefficiente di difficoltà più alto perché in casa dell’Alma Juventus Fano, squadra più in forma dell’intero 2023. Il Montegiorgio ci ha provato fino in fondo, ha tenuto in testa agli uomini di Mosconi che però hanno trovato maggiore incisività sotto porta portando anche a casa l’intera posta. Una gara in meno per sperare dunque per il Montegiorgio del neo mister Roberto Bacci che si è rammaricato nel dopo gara principalmente per quel gol del 2-1 arrivato a pochi istanti dal fischio finale del primo tempo. Le solite piccole disattenzioni e una mancanza di cattiveria nei momenti chiave hanno "oscurato" una buona risposta di carattere ma soprattutto di cuore da parte della squadra che ci ha provato e ha createo i presupposti per fare bene. Al gol iniziale dell’Alma, partita decisamente meglio dei rossoblu, ha risposto Monza con un bel diagonale e poi Montegiorgio anche insidioso e vicino in un paio di circostanze al gol del vantaggio. Il 2-1 prima e l’autorete sfortunata di capitan Diop hanno fatto il resto. La classifica è critica perché al momento non ci sarebbe playout e sarebbe Eccellenza diretta. Restano tre gare nelle quali ritrovare le energie restanti e i punti necessari per arrivare almeno a giocarsi tutto allo spareggio. Serve non fare calcoli e dare tutto in ogni singolo istante. Il gruppo c’è ed è vivo, le prestazioni però devono portare punti: servono sempre è vero, ma in questo momento sono vitali come l’ossigeno per i rossoblu che vogliono continuare a crederci.