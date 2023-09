Tre punti che fanno bene, ma è un Ascoli che soffre troppo

Avrebbe voluto ’rubacchiare la partita’ come dichiarato alla vigilia, ma alla fine Lucarelli se ne torna a casa a mani vuote. Sorride il Picchio e, anche se non si tratta di un ’furto’, la sensazione è che ci sia ancora tanto da fare. L’Ascoli ha poche idee, confuse, soffre più del dovuto e alla fine ottiene il bottino pieno. Una medicina da tre punti che non sembra curare a pieno il malato ma che di sicuro fa bene alla classifica. La faccia migliore la squadra di Viali la mostra quando si tratta di difendere il risultato, provando a nascondere con la grinta i troppi errori individuali. Ma Pedro Mendes è glaciale dagli undici metri e letale su punizione: e allora vale la pena godersi lo stato di forma dell’attaccante portoghese, già a cinque reti in sette partite. Ma per il salto di qualità della squadra dobbiamo ancora attendere.