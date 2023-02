Tre ragazze bianconere convocate ai provini dell’As Roma

Soddisfazione in casa bianconera per la convocazione di tre ragazze classe 2008 della formazione femminile alla due giorni di stage che si terrà con l’As Roma. Sono Marzia Piermarini, Cristina e Serena Mignini ad aver preso parte ai provini allestiti al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ per essere visionate dagli osservatori del club giallorosso nel corso degli allenamenti che le hanno viste scendere in campo con le under 15 della Roma. Domani il cammino della prima squadra femminile, dopo il rinvio con la Sibillini United, riprenderà contro la Vis Pesaro al campo Santa Maria di Castel di Lama (ore 17.30) per la sesta giornata del campionato di Eccellenza Marche. La Primavera di Nosdeo invece sfiderà il Pisa. Appuntamento sempre domani alle 14.30 al Picchio Village. L’under 17 di Berti domenica (avvio alle 14.30) affronterà la Ternana, mentre gli under 14 di Seccardini se la vedranno con l’Ancona nel derby programmato domani al Dorico (ore 18.30).