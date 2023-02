Tris Atletico Centobuchi

Weekend di calcio dilettantistico decisamente molto intenso che ha visto tanti risultati importanti. In Promozione B giornata particolare per la Civitanovese, bloccata in A14 per l’incidente all’altezza di Grottammare di ier mattina, ha visto la gara in casa del Monticelli posticipata di 45 minuti con la squadra che non ha potuto pranzare secondo i programmi. Gara comunque giocata che ha visto la capolista fermata sull’1-1 dagli ascolani. In bella evidenza l’Atletico Centobuchi che vince 3-0 grazie alla tripletta di Andrea Liberati, indubbiamente man of the match. Oggi in campo l’intero programma di Eccellenza, occhi puntati sull’Atletico Ascoli che riceve la visita della Maceratese l’Atletico Azzurra Colli riceve un marina in netta difficoltà: occhio dunque a ciò che può accadere in classifica. Ecco il quadro completo del weekend

Eccellenza. Atletico Azzurra Colli-Marina, Atletico Ascoli-Maceratse, Castelfidardo-Jesina, Fabriano Cerreto-Atletico Gallo Colbordolo, Urbino-Forsempronese, Montefano-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Osimana

Promozione B. Atletico Centobuchi-Casette Verdini 3-0 (3 Liberati Andrea), Castel di Lama-Corridonia 1-2 (Giovannucci; Ruzzier, Ripa), Grottammare-Cluentina 1-0 (Ferrari), Matelica-Trodica 1-1 (Chornopyschuk; Cingolani), Monticelli-Civitanovese 1-1 (Paolini; Salom), Monturano Campiglione-Potenza Picena 1-1 (Adami; Abbrunzo), Palmense-Aurora Treia 0-1 (Di Francesco), Passatempese-Futura 96 1-1 (Stortoni; Pistelli)

Prima Categoria. Girone C: Urbis Salvia-Elpidiense Cascinare 1-0. Girone D: Cupense-Afc Fermo 2-1, Real Montalto-Centobuchi 1-1, Montottone Grottese-Orsini Monticelli 2-2, Rapagnano-Comunanza 0-0, Real Eagles Virtus Pagliare-Offida 1-0, Sangiorgese-Azzurra Sbt 1-4, Santa Maria Truentina-Castignano 1-1, Valtesino-Piane Mg 1-1.

Seconda Categoria. Girone E: Aries Trodica-Corva 2-0, Casette D’Ete-Academy Civitanovese 1-1, Recreativo Pse-Montelupone 2-2, United Civitanova-Pinturetta 1-2. Girone G: Atletico Porchia-Pedaso (rinviata a martedì 7 febbraio), Borgo Rosselli-Petritoli 2-2, Montefiore-Grottazzolina 1-2, Tirassegno-Montegranaro 1-1, Mandolesi-Real Elpidiense 1-4, Usa Fermo-Avis ripatransone 2-1, Vis Faleria-Magliano 3-2. Girone H: Acquasanta-Vigor Folignano 1-0, Audax Pagliare-Agraria Club 4-1, Maltignano-Forcese 1-1, Monteprandone-Acquaviva 1-2, Mozzano-Castoranese 0-2, Olimpia Spinetoli-Piceno United 0-1, Piazza Immacolata-Gmd Grottammare 2-2, Pro Calcio-Jrvs Ascoli 1-3.