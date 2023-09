Ufficiale Stroppa alla Cremonese: contratto biennale

La Cremonese sabato allo Zini (avvio alle 14) sfiderà l’Ascoli provando ad invertire la rotta con la nuova guida tecnica di Giovanni Stroppa. L’allenatore lodigiano raccoglierà il testimone lasciato da Davide Ballardini che era stato esonerato nel pomeriggio di lunedì dopo il pessimo avvio di campionato e la miseria di 6 punti raccolti in 5 partite nonostante gli importanti investimenti operati in estate dalla società per consentirgli di lottare per il ritorno in A. "L’U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra – si legge nella nota ufficiale –. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega al club grigiorosso fino al 30 giugno 2025. Con mister Stroppa entrano a far parte dello staff grigiorosso: Andrea Guerra (vice allenatore), Giuseppe Brescia (collaboratore tecnico), Fabio Allevi, Andrea Primitivi (preparatori atletici), Nicola Di Bitonto (preparatore portieri)".