Ultime gialloblu: il portiere Gagno in vista del match

Il Modena prosegue la preparazione in vista del suo debutto in campionato contro l’Ascoli. Ieri i gialloblù si sono allenati con una seduta mattutina che ha visto la presenza di oltre trecento tifosi canarini. A parlare della sfida di sabato sera al Braglia (avvio ore 20.30) è stato il portiere Riccardo Gagno. "Le emozioni che trasmette una partita di campionato sono un’altra cosa rispetto alle amichevoli o anche ad una gara di Coppa Italia importante come quella che abbiamo disputato a Genova – commenta -. Il calore della gente, i punti importanti da andare a conquistare per raggiungere l’obiettivo. Siamo pronti per ricominciare davanti ai nostri tifosi. Già l’anno scorso i nostri sostenitori ci avevano abituati bene non facendoci mai mancare il loro appoggio. Soprattutto qui al Braglia, ma anche in trasferta. Sarà bellissimo ritrovarli. In questo caldo mercoledì ci hanno dimostrato tutto il loro attaccamento, presentandosi in tantissimi al nostro allenamento".