Ultimi tentativi per Marsura e Kastanos

Nelle ultime ore di mercato il club di corso Vittorio si prepara a far registrare qualche ultimo movimento in entrata. Il ds Valentini, da ieri, è all’hotel Sheraton di Milano per completare la serie di operazioni che volgeranno al termine stasera alle 20 quando si chiuderanno ufficialmente i termini della finestra invernale. Oltre alle eventuali occasioni last minute, sulla lista dei papabili obiettivi dell’Ascoli restano il centrocampista Kastanos e l’attaccante Marsura. Nei giorni scorsi il Picchio aveva proseguito nel monitoraggio delle situazioni legate ad entrambi. Oggi probabilmente si cercherà di stringere il cerchio. Sembra sempre più vicino l’arrivo dell’esterno offensivo in uscita dal Modena il cui vincolo contrattuale con i canarini si esaurirà il prossimo 30 giugno. Ieri il diesse bianconero ha incontrato l’entourage del giocatore e le intenzioni sono quelle di provare a chiudere l’operazione. Si tratta di un profilo che il Picchio aveva già seguito nell’ultima estate e in grado di rivestire più ruoli sulla trequarti e in attacco. Marsura vanta oltre 150 presenze in B, categoria dove ha indossato in sequenza le maglie di Brescia, Venezia, Carpi, Livorno, Pisa e Modena. L’altro nome nel mirino resta quello di Kastanos della Salernitana. Il discorso relativo al cipriota però si è fatto più complicato del previsto. I campani infatti per lasciarlo partire dovranno prima effettuare un altro ingresso in mediana. Per averlo l’Ascoli dovrà sbaragliare la concorrenza di Parma e Bari, altri due club cadetti molto interessati a rilevarlo. Sul rinnovo di Leali nessuna novità. Il portiere stesso nel dopo gara di domenica ha confermato che ogni discorso è rinviato più avanti. In uscita invece, dopo la risoluzione del vincolo con il bulgaro Iliev, si cercherà di trovare una sistemazione a Fabbrini, Baumann e Fontana. Su Bidaoui, invece, da alcuni giorni ha puntato i fari la Reggina. Nella giornata odierna vedremo se l’ipotesi decollerà definitivamente. La squadra nel frattempo è già concentrata in vista dell’impegno contro il Cittadella, con la partenza anticipata a domani. Quella che condurrà i bianconeri alla sfida di sabato sarà una settimana che permetterà a Bucchi di recuperare lo squalificato Giovane. Si avvia al rientro anche l’infortunato Caligara, costretto a saltare gli appuntamenti contro Spal e Palermo dopo lo scontro fortuito di gioco rimediato a Terni nel contrasto con Diakitè. Da valutare infine le condizioni del capitano Dionisi.

mas.mar.