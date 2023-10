Un altro giorno di festa rovinato per una leggerezza

Ancora una volta al termine dell’incontro l’Ascoli si ritrova con l’amaro in bocca per aver mancato la possibilità di centrare, e con merito, un’altra splendida vittoria casalinga. Stavolta poi sarebbe stata contro un avversario forte come la Samp di Pirlo. La leggerezza di Caligara all’inizio del secondo tempo rovina quello che sarebbe potuto essere un altro pomeriggio di festa al Del Duca. In questo sicuramente la squadra deve cercare di migliorare. Peccato davvero perché il Picchio avrebbe meritato l’intera posta in palio. Sicuramente ora, grazie alla sosta del campionato, l’allenatore bianconero avrà tempo e modo per lavorare su questi piccoli dettagli che però nel corso dell’incontro possono fare la differenza. La nota positiva di giornata è stata indubbiamente la prima rete di Nestorovski.