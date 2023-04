Un anno fa le due perle del capitano

Sguardo fisso sull’obiettivo salvezza. L’Ascoli ha ufficialmente ripreso ieri pomeriggio al Picchio Village la preparazione, in vista del prossimo confronto in programma che al Del Duca vedrà i bianconeri sfidare il Pisa nel match di lunedì primo maggio (ore 15). Il tecnico Breda e il suo staff nel lavoro previsto nei prossimi giorni valuterà con estrema attenzione le mosse da adottare per mettere in difficoltà la settima forza del campionato. Nello sviluppo di alcuni concetti di gioco si proverà a sorprendere la formazione toscana, magari rendendosi maggiormente pericolosi davanti. E qui il Picchio ritroverà in attacco un certo peso grazie al rientro di un condor d’area di rigore come Forte. Nella lista degli squalificati diramata ieri dal Giudice sportivo non compaiono tesserati dell’Ascoli. Soltanto Proia si è aggiunto alla lunga lista dei diffidati, dopo l’ammonizione rimediata a Como, ad oggi completata da: Botteghin, Quaranta, Eramo, Dionisi, Marsura. In casa nerazzurra invece saranno ben tre gli elementi fermati un turno. Si tratta di tre profili importanti del consueto undici titolare di D’Angelo come il leader difensivo Caracciolo, Nagy e Sibilli. Tutte tegole pesanti arrivate a seguito della controversa gara disputata contro il Bari. Al termine della 34esima giornata del campionato di serie B sono stati ben 14 i giocatori squalificati. Eccoli nel dettaglio: Vicari (Bari), Ndoj, Rodriguez (Brescia), Azzi (Cagliari), Giraudo, Crociata, Lores Varela (Cittadella), Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy, Sibilli (Pisa), Pierozzi (Reggina), Meccariello (Spal), Di Tacchio (Ternana).

I precedenti del confronto tra Ascoli e Pisa vedono in vantaggio il Picchio. Nei 9 incontri già andati in scena al Del Duca in cadetteria sono 5 i successi conquistati dall’Ascoli. Tre invece le affermazioni dei toscani con un solo pareggio a completare il tutto. L’ultimo duello nello scorso campionato fu risolto da una doppietta incredibile del capitano Dionisi. Il centravanti nel finale di primo tempo tirò fuori due colpi letali dal suo vasto repertorio in grado di annichilire completamente i toscani. Il primo arrivò con un missile terra-aria da fuori area dopo aver messo a sedere De Vitis con un dribbling secco. Nel secondo Dionisi capitalizzò al meglio un’azione di rimessa lanciata da Saric, per presentarsi al cospetto di Nicolas infilandolo, ancora di sinistro, sotto le gambe.

